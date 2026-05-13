【第48話-3】 公開期間：5月13日～5月26日 第48話-3を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、荒川弘氏のマンガ「黄泉のツガイ」の第48話-3「金星と敗北」をガンガンONLINEに公開した。 第48話-3では、桜沢先生が影森家を守っていたツガイたちから襲撃の様子を聞く。ツガイたちの口からは影森家が被った甚大な被害が明らかになる。 なお、アプリ版「ガンガンONLINE