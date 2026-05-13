きょうは大気の状態が不安定で、雨が降る所があるでしょう。 【写真を見る】東海地方は所々で雨 予想最高気温は名古屋･岐阜で28℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/13 昼） 正午前の名古屋市内は雲は出ていますが、朝からよく日差しが届いています。名古屋では午前10時半ごろに気温が25℃を超え、3日連続の夏日になっています。 きょうは午後も雲は出やすいものの、晴れ間の広がる所が多いでしょう。大気の不安定な状態が続き、所