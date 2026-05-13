トニー・レオン主演映画『Silent Friend（英題）』が、12月4日よりヒューマントラストシネマ有楽町、Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、シネマート新宿、アップリンク吉祥寺ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：ウォン・カーウァイ作品はなぜ求められ続けるのか4Kで蘇る『花様年華』の奇跡の引力 本作は、長編デビュー作『私の20世紀』で第42回カンヌ国際映画祭カメラドール