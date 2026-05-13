吉岡里帆が主演を務めるドラマ10『デンジャラス』が、2027年1月よりNHK総合で放送されることが決定した。 参考：吉岡里帆が4年ぶりにどんぎつねに艶やかなノースリーブの黒ドレスで“けもみみ姿”を披露 本作は、作家・桐野夏生が文豪・谷崎潤一郎に挑んだ同名小説を原作としたエンターテインメント作品。文豪をとりまく魅惑的な女性たちの“こじらせた自我”を赤裸々に暴きだす原作の世界を、ドラマ10