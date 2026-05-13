音楽番組『Star Song Special』シーズン3の第5回が、5月14日16時よりPrime Videoにて配信。今回はビビる大木がMCを務め、京本大我（SixTONES）がゲストとして登場する。 （関連：ジュニア出演『Star Song Special』は新しいホームに？なにわ男子・King & Princeとの交流も期待） スタジオライブでは、ジュニアがSixTONESの「マスカラ」と嵐のダンスナンバー「Sugar」をカバー。「Sugar」では