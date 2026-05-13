岡山市の源 吉兆庵グループは、次の秋冬に販売する素材の味をいかしたスイーツの新商品を発表しました。 【写真をみる】源 吉兆庵グループが発表した新商品スイーツ 岡山県産の晴苺をふんだんに使ったゼリーや、味噌を練り込むことで鮭のうまみを引き出した煎餅。バイヤーなどに向け開かれた秋冬商品の発表会には、源 吉兆庵グループ9つのブランドから約360点が並びました。 今回の