Xperia 1 VIII ソニーは5月13日（水）、フラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」を発表した。SIMフリーモデルの予約受付は同日11時より順次開始し、発売は6月11日（木）を予定している。 「撮る。心はずむ。世界が息づく。」をコンセプトに、ソニーのカメラテクノロジーと新開発のAI「Xperia Intelligence」を組み合わせたという。撮影性能では、望遠カメラのハードウェアと、A