山形県では昨夜からけさにかけて、米沢市や酒田市でクマが目撃されました。いずれも小学校の近くで、登校時間帯に警戒が行われたほか、市などが注意を呼びかけています。 【写真を見る】小学校付近でクマの目撃相次ぐ米沢市と酒田市の小学校では保護者同伴での登校市街地での出没多数県が引き続き注意呼びかけ（山形） 米沢市などによりますと、きのう午後５時ごろ、米沢市東一丁目でクマを目撃したと付近住民から市に通報