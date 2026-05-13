樋口ららのFKが決勝点となったリトルなでしこが決めた衝撃のFKが話題となっている。U-17日本女子代表は5月11日、AFC U-17女子アジアカップ（アジア杯）準々決勝で韓国と対戦し、1−0で勝利。決勝点となった17歳MF樋口ららの鮮やかなFKが「ベッカムみたい」と注目を集めている。0-0で迎えた後半29分、ゴール正面左の位置でFKを得た日本は背番号7をつける樋口がキッカーを務める。右足から放たれたボールは大きな弧を描いて急激