「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Google Pixel 10a ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール ワイヤレス充電対応9357P10ATPCL（テレホンリース）2位Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 1.3mm ストラップホール8719GA25TPCL（テレホンリ