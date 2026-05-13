ブラジルメディア「ge」が報じたブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、負傷から復帰しつつあるエースのFWネイマールの現状と、2026年ワールドカップ（W杯）に向けた代表招集の可能性について言及した。ブラジルメディア「ge」が報じている。アンチェロッティ監督はロイター通信のインタビューに応じ、5月18日に控えたW杯メンバー発表を前に心中を明かした。国民や選手からネイマール招集を望む声が上がってい