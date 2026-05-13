5月8日にアメリカ代表チームのトレーニングセンターをオープンしたワールドカップ（W杯）開催国のアメリカは、アトランタに代表チームの新たな拠点となるナショナルトレーニングセンターを5月8日にオープンさせた。その豪華施設には国内外から注目を浴びている。「アーサー・M・ブランク米国サッカー国立トレーニングセンター」と呼ばれるこの新施設は、2023年に建設計画が始まり、そこから足掛け3年。5月8日に正式オープンを迎