【写真】『教場 Reunion／Requiem』本ビジュアル／木村拓哉＆綱啓永らが登壇した初日舞台挨拶・大ヒット舞台挨拶・イッキ見上映イベントに様子 綱啓永が自身のInstagramのストーリーズを更新。映画『教場 Reunion／Requiem』のオフショットを公開し、注目を集めている。 ■綱啓永、木村拓哉との仲良しオフショット公開 木村が警察学校の教官・風間公親を演じる同作。綱は第205期生の門田陽光を演じた。写真クラ