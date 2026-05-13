【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの京本大我が、5月14日16時より独占配信開始となる音楽番組『Star Song Special Season3』（Prime Video）の第5回に出演する。 ■スタジオライブではジュニアがSixTONES「マスカラ」と嵐「Sugar」をカバー！ 『Star Song Special』は、ジュニアによるスペシャルなライブや、先輩アーティストとのNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない時間が届