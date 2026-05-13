【その他の画像・動画等を元記事で観る】 亀梨和也が、7月8日にリリースする1stアルバム『WAVE』のアートワークと全収録曲を公開した。 ■発表済みのGRe4N BOYZに加え、友成空や名誉伝説が楽曲提供 今作のアートワークは“揺らぎ” “余白”をテーマに制作。シンプルながらも深く、アルバムタイトル『WAVE』が内包する美しく繊細な世界観を表現している。 また、待望の1stアルバムと