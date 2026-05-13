ヨコオ [東証Ｐ] が5月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比40.8％増の55.2億円に拡大し、従来予想の46.5億円を上回って着地。27年3月期も前期比17.6％増の65億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を52円→56円(前の期は48円)に増額し、今期も前期比8円増の64円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期