うるる [東証Ｇ] が5月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比21.3％増の9.2億円になり、27年3月期も前期比20.3％増の11.1億円に伸びる見通しとなった。11期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を3円→4円(前の期は1→4の株式分割前で10円)に増額し、今期も前期比0.3円増の4.3円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.7％減の2.9億円に減