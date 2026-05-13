Ｈｉクラテス [東証Ｓ] が5月13日昼(12:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.4％増の4.2億円に伸び、通期計画の6.6億円に対する進捗率は64.0％に達したものの、5年平均の73.7％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益は前年同期比1.7％減の2.3億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績