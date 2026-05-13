ティアック [東証Ｓ] が5月13日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比7.1倍の5.7億円に拡大したが、27年3月期は前期比48.1％減の3億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比17.0％増の4.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.2％→13.2％に大幅改善した。 株探ニュース