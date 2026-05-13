13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の6万2910円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値6万2930.2円に対しては20.2円安。出来高は1万6311枚となっている。 TOPIX先物期近は3912.5ポイントと前日比36.5ポイント高、現物終値比0.36ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62910