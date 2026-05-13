音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。彩り豊かで食欲そそる手作り弁当を披露した。【写真】食欲そそる照り焼きチキンが豪快に盛り付けられた、高島彩の手作り弁当高島は「照り焼きチキン 焼きながらつまみ食い」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。メインの照り焼きチキンをはじめ、ナスの煮浸しやアスパラのお浸し、にんじんツナサラダ、ゆ