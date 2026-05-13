日経225先物は11時30分時点、前日比230円高の6万2890円（+0.36％）前後で推移。寄り付きは6万2410円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2500円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。6万2270円まで売られた後は、6万2500円～6万2600円辺りで保ち合いを継続。中盤にレンジを上抜けてプラス圏を回復すると、終盤にかけてショートカバーを誘う流れとなり、6万3160円まで上げ幅を広げた。前引けにかけて