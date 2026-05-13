アドバンスト・メディア [東証Ｇ] が5月13日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比23.5％増の17.3億円に伸びたが、国際会計基準に移行する27年3月期は11億円の見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当22円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比11.2％増の7.4億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の25.3％→24