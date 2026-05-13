今週は牝馬のマイル最強馬決定戦、第21回（GI、芝1600m）が東京競馬場で行われる。今年は、昨年の二冠牝馬エンブロイダリー、オークス馬カムニャック、一昨年の二冠牝馬チェルヴィニアとGI馬3頭が参戦。一方、初GIを狙うのが、昨年の当レース2着クイーンズウォーク、秋華賞2着エリカエクスプレス、エリザベス女王杯2着のパラディレーヌに、小倉牝馬Sを制したジョスランといった面々で、実力伯