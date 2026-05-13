6月に開かれるサッカー Jリーグオールスターのメンバーに、V・ファーレン長崎からマテウス ジェズス選手が選ばれました。 「JリーグオールスターDAZNカップ」は6月13日に東京で開催されます。 12日にファン・サポーター投票の結果が発表され、V・ファーレン長崎からは「クラブ内投票1位」の部門で、マテウス ジェズス選手が選ばれました。 今シ