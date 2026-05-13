歌手・俳優の赤西仁が13日、自身のインスタグラムを更新。「2週間ぶりの彼女」とつづり、親交の深い俳優・山田孝之との2ショット写真を公開した。【写真】「デート楽しそう」「相変わらずラブラブ！」“彼女”山田孝之との2ショット披露の赤西仁クリスマスにイルミネーションを見に出かけるなど、SNSではたびたび仲良しぶりを披露してきた2人。この日の投稿では、口ひげをたくわえた山田と横並びで座りドリンクを飲みながら