大日本印刷株式会社（DNP）が一般社団法人日本動画協会（AJA）と共同で運営する「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」は、2026年7月3日〜8月16日に、「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」を開催することを発表した。【写真】配色のセンス抜群！限定モデルのミニ四駆「マグナムセイバー」アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』は1996年に放送された人気アニメ作品で、2026年に放送開始から30周年を迎え