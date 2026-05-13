中東情勢の影響を受けているとして県内の中小企業でつくる団体が、県に支援を求める要請書を提出しました。 県に支援を求めたのは、中小企業でつくる「県商工団体連合会」です。 ホルムズ海峡封鎖の影響で資材の高騰や供給不足が起き、経営努力では状況を打開できないとして助成制度などの支援を要請しました。 （県商工団体連合会 紱永 隆行 会長） 「資材が高くなった。購入できない。仕事はあるが仕事