グッドスマイルカンパニーは5月12日、「精霊馬プラモ キュウリとナス」を再販することを発表し、予約受付を開始しました。お盆の時期に先祖を迎え、送るために欠かせない乗り物・精霊馬。プラスチックで再現した「迎えの馬」キュウリと、「送りの牛」ナスが2つで1セットとなっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】2025年の発売時には、グッドスマイルカンパニー公式Xの告知投稿が1.3万件を超すいいねを