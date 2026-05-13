グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEが、サッカー日本代表「最高の景色を2026」の公式テーマソング「景色」を先行配信し、MVを公開した。オリコンニュースでは、JO1・白岩瑠姫＆佐藤景瑚、INI・後藤威尊＆佐野雄大のインタビューを実施し、JI BLUEの活動を通しての想いを聞いた。【写真】頑張れー！全力で応援するJI BLUEの4人JI BLUEは、與那城奨、西洸人、