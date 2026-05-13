SW創造のルーツ＜日本＞だからこそ実現！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、マンダロリアンとグローグーの特別な伝統工芸品が完成しました。全国7都市、宮城県、静岡県、石川県、京都府、大阪府、広島県、福岡県と、日本中の匠たちがつなぐ「我らの道」7つの伝統工芸を特別映像で紹介します。 映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』日本の伝統工芸とタッ