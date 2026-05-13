香港メディアの香港01は12日、英ロンドンで行われた卓球世界選手権団体について「中国が連覇を達成する裏で、日本との差が徐々に縮まっている」とする記事を掲載した。同大会決勝は男女共に日中対決となり、いずれも中国が優勝した。女子は7連覇、男子は12連覇を達成した。しかし記事は、「この二つの頂上決戦の本当の意味は、連覇の数字以上のところにある。女子では、中国と日本の差はもはや紙一重にまで縮まっている。また、男