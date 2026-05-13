生活家電などを手がけるライフオンプロダクツ（大阪市）は、「Life on Products」ブランドから、「折りたたみコードレスリビングファン首振り機能付 ラージサイズ LCAF049」を、2026年5月18日に全国の量販店およびインターネット通販などで発売する。防災用アイテムにもコンパクトに折りたためるなど収納時に便利な設計で、無段階の高さ調節が可能なリビングファンに、羽根径が約230ミリ、9枚羽根を採用したラージサイズが登場。広