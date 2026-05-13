きょう13日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00※関西ローカル）は、「言われてみればなんで!? 関西グルメの謎 大調査！」を届ける。【番組カット】おいしそう…プロがサバ缶使って作る「サバ缶のトマトポン酢パスタ」番組は普段当たり前だと思っていて気にも留めていないが「言われてみれば…なんで!?」となる関西グルメの謎を調査する企画で、リポーターの吉本新喜劇の座長・すっちーは、人気