「この15年、芸人界は西野と同じことを10年遅れでやっている」と熱弁する西野亮廣に、高比良くるまが“ある違和感”を指摘すると、西野本人も思わず「ワァオ!」とうなる展開に――。12日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』(火曜24:45〜)では、キングコング・西野亮廣がゲスト出演。「芸人はなぜキングコング西野に生き延び方を聞いてこないのか」というテーマを持ち込み、永野、くるまと