吉岡里帆が、2027年1月放送予定のNHKドラマ10『デンジャラス』で主演を務めることが12日、発表された。桐野夏生氏の同名小説を原作に、文豪・谷崎潤一郎をめぐる女性たちの愛と欲望を描く作品で、オダギリジョーが谷崎役、中村ゆりが谷崎の妻・松子役を演じる。【写真】豪華共演陣を紹介！同作は、谷崎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を中心に展開。谷崎が愛した女性たちをモデルに小説を書き続けたことで、女性