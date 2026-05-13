クリスピー・クリーム・ドーナツが、日本上陸20周年を記念し参加型企画「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」を実施。総投票数8万以上により1,000種類以上にのぼるメニューの中から選ばれた上位5品が、期間限定で復刻販売されます☆ 「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」復刻販売メニュー 販売期間：2026年5月27日（水）〜6月23日（火）予定 ※なくなり次第終了販売店舗：クリスピー