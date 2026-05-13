元日向坂46で俳優の齊藤京子とお笑い芸人のヒコロヒーがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『キョコロヒー』の第5弾イベント『齊藤京子×ヒコロヒーが東京ドリームパークで腹くくって最後に○○するライブ』が4日、東京ドリームパーク・SGCホール有明で開催された。【写真】まさかの展開！涙あふれるキョコロヒー全国ネットではなくなり、ほぼ3週に1回のゆったり放送となったキョコロヒーには大舞台となったこのイベント