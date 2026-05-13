ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行い、結婚したことを発表した。会見の締めのあいさつではファンや関係者に感謝のメッセージ。突然「この場を借りて、もう一つ報告があります」と前置きし「私事ではございますが、先日結婚いたしました」とサプライズ発表。会場をどよめかせた。お相手は大学時代に知り合った同い年の一般人で「私とは