丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営するアントワークスは、5月11日より「豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼」と「豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば」を全国の店舗にて期間限定で発売する。GW明けの疲れや「五月病」を感じやすい時期に、ボリューム満点の肉料理で活力をチャージしてほしいとの想いから開発されたという。「豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼」と「豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば」○豚ハラミ牛ホルモン焼肉