俳優の亀梨和也が、7月8日にリリースする1stアルバム『WAVE』のアートワークと全収録曲を公開した。今作のアートワークは揺らぎ、余白をテーマに制作。シンプルながらも深く、アルバムタイトル『WAVE』が内包する美しく繊細な世界観を表現している。【写真】初回盤ではソファでくつろぐ姿を見せる亀梨和也同アルバムに収録されたのは全12曲。先日発表したGRe4N BOYZが楽曲提供した「'O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」