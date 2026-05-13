フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。質疑応答は、以下の通り。◇◇（会見前に、挨拶に立ち）「本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。シスメックス始めすべてのスポンサー、関係者の皆様、ありがとうございます。私のすべての思いをお伝えできたらと考えております」（代表質問）