なにわ男子の道枝駿佑（23）が13日、都内で韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」新テレビCM発表会に出席した。道枝の身長とほぼ同じ高さの巨大ジェンガに挑戦し、ブロックに書いてある質問に回答。挑戦のたびにおそるおそるブロックを取り、無事に取り出すと安心した顔を見せた。最近「今日はなんだか調子がいいな」と思えた“キメた日”を聞かれると「グループでの活動が増える時期。メンバーと一緒にい