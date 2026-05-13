6人組グループ・SixTONESの京本大我が、14日午後4時から配信されるPrime Video音楽番組『Star Song Special Season3』にゲスト出演する。【番組カット】NGなしのトーク企画で京本大我の素顔に迫るジュニア同番組のMCを務めるのは、ビビる大木。“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。今回のスタジオラ