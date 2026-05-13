なにわ男子の道枝駿佑（23）が13日、都内で韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」新テレビCM発表会に出席した。全身白の衣装を身にまとい、シートマスクのパッケージを模した巨大な箱からひょこっと登場。「4枚入りの1枚として出てきました。色味が一緒なので」とあいさつした。「なかなかパックの（箱の）中から出てくることはないのですが、すごく斬新な機会をいただいた。ライブでもないです」となりきっ