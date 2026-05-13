7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の新たな場面写真と、見どころ満載の映像が解禁された。【動画】度を超えた“山口くん（高橋恭平）フリーク”な様子の石崎（岩瀬洋志）同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織り