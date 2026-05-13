山崎実業は、2026年5月11日、インテリアをすっきり整える新商品を発表した。壁付けテレビ周辺の機器を隠して収納できるボックスや、デスク周りをスマートに見せるモニターラックなど、暮らしの質を高める計6アイテムが登場している。○壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー電源タップやルーター、ゲーム機などの周辺機器をまとめて隠して収納できるボックス。上下の配線口からケーブル