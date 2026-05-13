高水準となっている長期金利が、さらに上昇を続けています。債券市場での長期金利は指標となる新発10年物国債の利回りが、一時2．6％となりました。およそ29年ぶりの高い水準です。原油価格が高止まりし、国際指標となる先物価格が、1バレル＝100ドルを超えるなか、物価高がさらに進むとの見方が広がっています。アメリカで利下げ観測が後退し、金利が上昇した流れも日本国内の金利を押し上げています。