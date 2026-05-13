ラクスは、2026年5月11日、業務にて営業メールをきっかけに商談経験がある人を対象とした「営業メールの受信実態と『商談化』の分岐点」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年2月25日〜27日の期間、503人を対象にインターネット調査にて実施された。○件名で「気になる」表現のトップは「具体的なメリット・効果」営業メールの件名に入っていたら気になる単語・フレーズ営業メールの件名に入っていたら気になる単語・フレー