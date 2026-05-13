かつて豊かさとは、「多くを所有すること」でした。大きな家を持ち、自家用車を持ち、別荘を持つ――。そうした価値観は長い間、成功や豊かさの象徴とされてきました。しかし、現在その考え方が大きく変わり始めています。自動車はカーシェアへ、音楽や映像はサブスクリプションへ、オフィスはシェアオフィスへと変化しています。人々は「所有すること」そのものよりも、「必要な時に、必要な価値を使えること」を重視するようにな